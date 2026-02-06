Keihin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Keihin veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 111,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 105,88 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 13,02 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keihin 13,46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at