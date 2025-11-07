Keihin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keihin präsentierte am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,12 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Keihin 12,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at