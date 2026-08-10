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10.08.2026 06:31:29
Keihin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Keihin hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 231,84 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keihin ein EPS von 113,83 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 11,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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