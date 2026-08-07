Keikyu gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Keikyu hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,65 JPY gegenüber 19,86 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Keikyu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74,53 Milliarden JPY im Vergleich zu 73,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at