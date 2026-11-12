Keikyu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keikyu lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 36,36 JPY je Aktie vermeldet.

Keikyu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at