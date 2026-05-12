Keikyu öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keikyu ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Keikyu die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 32,67 JPY. Im letzten Jahr hatte Keikyu einen Gewinn von 20,36 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keikyu im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 88,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 82,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 101,90 JPY beziffert, während im Vorjahr 88,40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 304,19 Milliarden JPY, während im Vorjahr 293,86 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at