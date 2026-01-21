Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

21.01.2026 18:22:33

Kein Abbau bei Stammbelegschaft: Weniger Tesla-Beschäftige in Grünheide - Schwankungen "vollkommen normal"

Bei Tesla vor den Toren Berlins arbeiten laut einem Bericht weniger Menschen als noch vor gut zwei Jahren. Der Autobauer dementiert nicht. Vielmehr verweist er auf Effizienzgewinne und weniger Leiharbeiter. Mit der Zahl der gebauten Autos habe dies nichts zu tun.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
08:40 Tesla Equal Weight Barclays Capital
22.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 Tesla Verkaufen DZ BANK
05.01.26 Tesla Sell UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Tesla 381,80 -0,04% Tesla

