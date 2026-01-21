Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
21.01.2026 18:22:33
Kein Abbau bei Stammbelegschaft: Weniger Tesla-Beschäftige in Grünheide - Schwankungen "vollkommen normal"
Bei Tesla vor den Toren Berlins arbeiten laut einem Bericht weniger Menschen als noch vor gut zwei Jahren. Der Autobauer dementiert nicht. Vielmehr verweist er auf Effizienzgewinne und weniger Leiharbeiter. Mit der Zahl der gebauten Autos habe dies nichts zu tun.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|08:40
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|381,80
|-0,04%