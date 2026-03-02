Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Talfahrt
|
02.03.2026 12:10:42
Kein Boden in Sicht: Delivery Hero-Aktie knickt nach Nahost-Konflikt ein
Israel und die USA hatten am Samstag mit Angriffen gegen den Iran begonnen. Teheran reagierte seitdem mit Gegenangriffen auch auf Ziele in der Golfregion mit US-Militärstützpunkten. In Dubai, wo Talabat börsennotiert ist, war es am Samstag zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. Dort und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Menschen bei der Abwehr von Drohnenangriffen verletzt. Der Handel an der Börse von Dubai wurde am Montag nicht aufgenommen, auch der dortige Flughafen bleibt vorerst geschlossen.
Die Delivery-Hero-Tochter Talabat ist in vielen Ländern aktiv, die derzeit von den Vergeltungsschlägen des Irans betroffenen Region sind. Dazu zählen der Irak, Katar, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Talabat-Aktien waren Ende 2024 in Dubai an die Börse gegangen, fallen aber seit Monaten immer wieder negativ mit neuen Rekordtiefs auf.
/tih/mne/stw
FRANKFURT (dpa-AFX)
