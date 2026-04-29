Kein Deal: Pernod Ricard und Brown-Forman brechen Fusion ab - Aktien fallen

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard hat die Fusionsgespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller Brown-Forman beendet.

Pernod Ricard und Brown-Forman konnten keine Einigung über die Bedingungen erzielen, hieß es. Im März hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass sie sich in Gesprächen über einen Zusammenschluss befinden. In der Zwischenzeit hatte Sazerac ein Angebot in29.04.2026 Höhe von 15 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Brown-Forman unterbreitet.

Die Aktie von Pernod Ricard verliert in Paris zeitweise 4,01 Prozent auf 61,70 Euro, für Brown-Forman ging es an der NYSE 9,72 Prozent auf 25,04 US-Dollar abwärts.

DOW JONES