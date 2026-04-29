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WKN DE: A12C4S / ISIN: GG00BPFJTF46

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IPO im Blick 29.04.2026 22:05:51

Kein Erfolg für Bill Ackman: Pershing Square USA-Aktie fällt am IPO-Tag weit unter Ausgabepreis

Kein Erfolg für Bill Ackman: Pershing Square USA-Aktie fällt am IPO-Tag weit unter Ausgabepreis

Pershing Square USA feiert sein Börsendebüt an der NYSE. Das von Bill Ackman initiierte IPO bringt dabei einige Besonderheiten mit sich. So verlief der erste Handelstag.

• Bill Ackmans Investmentvehikel Pershing Square USA feiert Börsendebüt an der NYSE
• IPO mit Dual-Struktur
• Börsengang enttäuscht Anleger

Die Investmentgesellschaft Pershing Square Inc. hat im Rahmen eines kombinierten IPOs gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Pershing Square USA den Börsengang an die New York Stock Exchange (NYSE) gewagt. Insgesamt wurden 33,12 Millionen Pershing Square USA-Aktien unter dem Ticker-Symbol PSUS angeboten. Dies umfasst ein Basisangebot sowie eine Mehrzuteilungsoption.

Ein zentrales Merkmal des Börsengangs ist die direkte Kopplung beider Gesellschaften. Aktien der Pershing Square Inc. (PS) werden ausschließlich an Erstzeichner des IPOs von Pershing Square USA ausgegeben. Anleger erhalten dabei 20 Aktien der Pershing Square Inc. je 100 erworbenen PSUS-Aktien ohne zusätzliche Gegenleistung. Dadurch entsteht ein kombiniertes Investment in zwei Gesellschaften.

Der Angebotspreis wurde im Vorfeld auf 50,00 US-Dollar je Pershing Square USA-Aktie festgelegt. Bei vollständiger Platzierung wird mit einem Emissionsvolumen im Bereich von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar gerechnet. Laut SEC-Unterlagen verbleiben die Erlöse überwiegend in der Gesellschaft und dienen dem Aufbau des Investmentportfolios. Zusätzlich fließen rund 2,8 Milliarden US-Dollar aus einer Privatplatzierung bereits vorab zu.

Das Börsendebüt an der NYSE verlief jedoch mau: Der Erstkurs der Pershing-Square-Aktie wurde bei 42,00 US-Dollar festgestellt und lag damit 16 Prozent unter dem Ausgabepreis von 50,00 US-Dollar. Zum Ende es ersten Handelstags notierte das Papier dann nur noch bei 40,90 US-Dollar. Die Aktien der Pershing Square Inc. waren daneben bei 24,00 US-Dollar in den Handel gestartet und beendeten den Tag bei 24,20 US-Dollar.

Starkes Umfeld für alternative Investments nach Buffett-Vorbild

Der Zeitpunkt für den Börsengang erscheint günstig, denn aktive, konzentrierte Investmentstrategien erfreuen sich weiterhin großer Nachfrage. Insbesondere aktiv gemanagte Ansätze und fokussierte Portfolios, wie sie von Pershing Square verfolgt werden, stoßen bei institutionellen und privaten Investoren auf Interesse. Das aktuelle Marktumfeld ist geprägt von anhaltender Unsicherheit hinsichtlich Zinsentwicklung, Inflation und geopolitischen Risiken. In diesem Kontext gewinnen Strategien an Bedeutung, die versuchen, unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung Renditen zu erzielen.

Pershing Square USA soll eng an der bisherigen Investmentphilosophie von Bill Ackman ausgerichtet sein und nur eine kleine Zahl ausgewählter, unterbewerteter nordamerikanischer Unternehmen enthalten. Diese starke Konzentration ist typisch für Pershing Square und hebt sich klar von breit diversifizierten Fondsansätzen ab. Outperformance soll nicht über Marktbreite, sondern durch die gezielte Auswahl besonders überzeugender Einzeltitel entstehen. Damit positioniert Ackman den Fonds eher als börsennotiertes, Berkshire Hathaway-ähnliches Beteiligungsvehikel denn als klassischen Hedgefonds. Für Anleger bedeutet das auch eine Entscheidung für Ackmans aktiven Stil der Kapitalallokation.

Chancen und Risiken für Anleger

Ein erster Versuch, ein vergleichbares Vehikel 2024 zu platzieren, wurde kurz vor dem IPO wegen schwachem Investoreninteresse gestoppt. Auch aktuell bleibt das Umfeld angesichts geopolitischer Spannungen rund um den Iran volatil. Laut "Reuters" setzt Ackman nun darauf, dass diese Volatilität attraktive Einstiegspreise bei Qualitätsunternehmen ermöglicht.

Zugleich verfolgt Pershing Square seit Jahren das Ziel, seine Strategie über börsennotierte Strukturen breiter zugänglich zu machen. Während klassische Hedgefonds meist institutionellen Investoren vorbehalten sind, soll Pershing Square USA auch Privatanlegern offenstehen. Das IPO ist damit weniger Kapitalaufnahme als struktureller Ausbau der Plattform.

Für Investoren bietet Pershing Square USA die Möglichkeit, in börsennotierter Form an einer stark konzentrierten Umsetzung der Ackman-Strategie teilzuhaben. Gleichzeitig bleibt das Investment erheblich vom Vertrauen in den Fondsmanager abhängig. Das sogenannte Key-Man-Risiko ist bei aktivistisch geprägten Investmentansätzen traditionell besonders ausgeprägt.

Als Vergleichsmaßstab dient das bereits börsennotierte Vehikel Pershing Square Holdings, das an der London Stock Exchange gehandelt wird. Dieses notierte in der Vergangenheit zeitweise mit einem deutlichen Abschlag auf den Nettoinventarwert. Ein ähnliches Risiko besteht auch bei Pershing Square USA, da Closed-End-Strukturen keinen Rückgabemechanismus wie offene Fonds bieten. Dadurch kann der Marktpreis dauerhaft unter dem tatsächlichen Wert des zugrunde liegenden Portfolios liegen.

Bettina Schneider, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Imagentle / Shutterstock.com,Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times,dencg / Shutterstock.com

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