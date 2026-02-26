Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
26.02.2026 11:33:07
Kein europäischer Kampfjet?: Airbus-Belegschaft: "Drama mit Dassault endlich beenden"
Deutschland, Frankreich und Spanien wollen ein gemeinsames Kampfflugzeug bauen. Die Planungen stocken allerdings seit langem. Jetzt fordern Airbus-Mitarbeiter, eine Gewerkschaft und der Luftfahrtindustrieverband das Ende des Projekts.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|186,56
|-0,03%
|Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|46,20
|-0,86%