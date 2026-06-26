Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
26.06.2026 17:52:28
Kein Flieger-Grounding geplant: Lufthansa dementiert Bericht zu Kersoninmangel-Szenarien
Bleiben bald Dutzende Lufthansa-Maschinen am Boden, weil es nicht genug Treibstoff gibt? Auf dieses Szenario soll sich Deutschlands größte Airline einem Bericht zufolge vorbereiten. Doch die Lufthansa widerspricht. Der Bericht wird zurückgezogen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
26.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Lufthansa dementiert Bericht zu Jet-Stilllegungen: Kein Kerosinmangel (APA)
|
26.06.26
|Lufthansa bereitet sich wegen Kerosinmangels auf Grounding von bis zu 40 Jets vor (Spiegel Online)
|
25.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
25.06.26
|GNW-Stimmrechte: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
25.06.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|23.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,75
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.