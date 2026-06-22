Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
22.06.2026 12:06:00
Kein neues „Stranger Things“: Netflix setzt „The Boroughs“ ab
Netflix setzt „The Boroughs“ nach einer Staffel offenbar ab. Die neue Serie der „Stranger Things“-Macher endet damit vorzeitig. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!