Kein "Ort des Grauens": Elon Musk begründet Twitter-Kauf

Noch ist die Übernahme von Twitter nicht in trockenen Tüchern, doch schon jetzt mischt sich Milliardär Elon Musk ins Geschäft des Kurznachrichtendienstes ein. In einem offenen Brief wendet sich der Tesla -Chef an Werbekunden und versucht, Ressentiments zu zerstreuen.