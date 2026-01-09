BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
09.01.2026 10:39:00
Kein Patch im BMW: ”Pwn My Ride“-Lücke in CarPlay und AirPlay bleibt bestehen
Letzten Herbst wurden Lücken in der AirPlay-Implementierung diverser Geräte entdeckt – auch in CarPlay. Daran wird sich bei einigen Marken wohl nichts ändern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
