Kein Rückenwind in Sicht: DroneShield-Aktie kämpft weiter um Stabilität

Für Anleger von DroneShield startet der Börsenmonat Juni mit Verlusten: Dabei hat die Aktie des Unternehmens mit zwei Belastungsfaktoren zu kämpfen.

• ASIC untersucht Aktienverkäufe und Meldungen aus November 2025• Umsatz wächst im ersten Quartal um 121 Prozent• Governance-Risiken überschatten operative Stärke

Die DroneShield-Aktie verlor am Montag an der Börse in Sydney 8,55 Prozent auf 3,100 AUD, nachdem die Aktie den Börsenmonat Mai bereits rund 4 Prozent tiefer beendet hatte. Unternehmensspezifische Neuigkeiten gibt es keine. Der Kursrückgang resultiert daher unter anderem aus der Geopolitik: Wachsender Optimismus über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zieht Investoren aus Rüstungs- und Sicherheitstiteln heraus, bei denen geopolitische Spannungen den Bewertungstreiber bilden. Für DroneShield, dessen Umsatz im ersten Quartal 2026 mit 74,1 Millionen AUD rund 121 Prozent über dem Vorjahreszeitraum lag, drosselt die Entspannungsfantasie die Nachfrageerwartungen des Marktes.

Governance-Hypothek aus dem November

Zusätzlich belastet ein Faktor, der die Aktie seit Mitte Mai begleitet: Die ASIC untersucht die Unternehmensmeldungen von Anfang bis Ende November 2025 sowie den Aktienhandel zwischen dem 6. und 12. November 2025. Dieser Zeitraum deckt sich mit den damaligen Auftragszahlen, die sich nachträglich als doppelt gezählt erwiesen. In exakt diesem Fenster verkauften der damalige Vorstandschef Oleg Vornik, der bisherige Verwaltungsratsvorsitzende Peter James sowie mehrere Führungskräfte eigene Aktien.

Beide Spitzenmanager haben das operative Management verlassen: Vornik legte den Vorstandsposten am 8. April 2026 nieder, James verließ den Verwaltungsrat auf der Hauptversammlung am 29. Mai. DroneShield kooperiert nach eigenen Angaben vollständig mit der ASIC. Das Unternehmen betont, die Behörde habe bislang keine Vorwürfe erhoben.

Short-Interest knapp unter 11 Prozent

Laut dem aktuellen ASIC-Bericht mit Stand vom 25. Mai 2026 liegt das Short-Interest an DroneShield bei 10,88 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Binnen sieben Tagen sank die Quote um 0,68 Prozentpunkte, über 30 Tage um 1,78 Prozentpunkte. Das signalisiert erste Eindeckungsaktivitäten, bedeutet aber keine Entwarnung: Im Branchenvergleich liegt DroneShield mit 7,17 Prozentpunkten deutlich über dem Peer-Median von 3,71 Prozent. Die Jahresspanne reicht von 1,33 bis 12,66 Prozent, der aktuelle Wert bleibt damit im oberen Segment. Der Spitzenwert vom April korrelierte direkt mit dem Doppelabgang von Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzendem, der den Kurs seinerzeit um bis zu 20 Prozent drückte.

Operative Basis bei DroneShield bleibt intakt

Die nackten Geschäftszahlen stehen im Kontrast zum Aktienkurs: DroneShield weist ein Auftragspolster von 154,8 Millionen AUD aus, hält liquide Mittel von 222,8 Millionen AUD und ist schuldenfrei. Auf der Hauptversammlung bekräftigte das Management die Mittelfristplanung: Bis 2030 soll der Jahresumsatz auf eine Milliarde AUD steigen, davon mehr als 30 Prozent aus wiederkehrenden Erlösquellen wie Softwareabonnements und Serviceverträgen. Aktuell liegt der Anteil dieser wiederkehrenden Erlöse am gesicherten Jahresumsatz 2026 bei 13 Prozent, nach 7 Prozent im ersten Quartal.

Sollten Anleger reagieren oder die Füße stillhalten?

Die zwei Belastungen sind strukturell verschieden und lösen sich auf unterschiedlichen Zeithorizonten auf. Der geopolitische Faktor ist volatil: Sollten die Iran-Gespräche scheitern oder stocken, dreht die Stimmung für Rüstungstitel rasch wieder. Das ASIC-Verfahren dagegen folgt seinem eigenen Zeitplan, der Monate dauern kann. Solange keine Klarheit über mögliche Konsequenzen besteht, bleibt ein Bewertungsabschlag gegenüber dem operativen Fundament eingepreist.

Wer die Aktie im Depot hält, bekommt operativ solide Zahlen, ein schuldenfreies Unternehmen und ein Umsatzwachstum, das die meisten Vergleichswerte deutlich übertrifft. Die Governance-Fragen betreffen Personen, die das Unternehmen bereits verlassen haben. Das schützt nicht vor weiteren Kursrücksetzern, solange ASIC keine Klarstellung liefert, verändert aber das Bild für das laufende Geschäft nicht grundlegend.

Für Neueinsteiger gilt: Das Risiko ist nicht das operative Geschäft, sondern der Zeitpunkt. Ein Einstieg vor dem ASIC-Update setzt auf einen günstigen Ausgang des Verfahrens. Das ist möglich, aber spekulativ.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.