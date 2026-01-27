27.01.2026 20:34:38

Kein Rücktritt: Trump stellt sich hinter Ministerin Noem

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den tödlichen Schüssen von Bundesbeamten auf einen Krankenpfleger in Minnesota hat sich US-Präsident Donald Trump hinter seine in die Kritik geratene Heimatschutzministerin Kristi Noem gestellt. Trump verneinte die Frage einer Journalistin, ob Noem zurücktreten werde und sagte: "Ich denke, dass sie sehr gute Arbeit geleistet hat."

Die "New York Times" hatte kurz davor berichtet, dass die Ministerin nach der Tötung des 37 Jahre alten Alex Pretti vor wenigen Tagen um ein Gespräch mit Trump gebeten habe. Das Treffen habe fast zwei Stunden gedauert, berichtete die Zeitung unter Berufung auf mit dem Gespräch vertraute Personen.

Noem steht unter anderem wegen der rigorosen Einsätze der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kritik - diese untersteht ihrem Haus. Die Behörde lässt Einsatzkräfte seit Monaten nach Migranten fahnden - dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Szenen, bei denen Menschen auch unrechtmäßig inhaftiert werden. In Minneapolis wurden zuletzt bei Einsätzen von Bundesbeamten zwei Menschen erschossen - neben Pretti starb Anfang Januar die 37 Jahre alte Renée Good.

Auch wegen ihrer umstrittenen Äußerungen und Darstellungen der beiden Tötungen gerieten Noem und ihr Ministerium in Bedrängnis. Jüngst forderten die Demokraten die Amtsenthebung der republikanischen Ministerin. Die demokratische Kongressabgeordnete Robin Kelly hatte eine Resolution dazu auf den Weg gebracht - binnen sieben Tagen unterzeichneten diese nach Angaben ihres Büros bereits 100 Kongressmitglieder./ngu/DP/nas

