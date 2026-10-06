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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Wachstum 06.10.2026 17:41:38

Kein Rückzug aus Amerika: Ermotti verteidigt US-Präsenz der UBS

Kein Rückzug aus Amerika: Ermotti verteidigt US-Präsenz der UBS

Der UBS-Chef hat erneut die Bedeutung des US-Geschäfts für die Großbank betont.

In den USA und Asien sehe man weiteres Wachstum: Als wahrer globaler Vermögensverwalter müsse man in den USA vertreten sein, um erfolgreich zu sein, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti im US-Fernsehsender CNBC.

40 Prozent der Millionäre auf der Welt würden in den USA leben. Die Großbank investiere daher weiter in die Kapazitäten vor Ort, um dort wettbewerbsfähig zu bleiben.

/ys/jb/AWP/he

ZÜRICH (dpa-AFX)

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