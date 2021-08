Kein Strom mehr in New Orleans wegen Schäden durch Hurrikan 'Ida'

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Infolge des gefährlich starken Hurrikans "Ida" ist der Strom im gesamten Stadtgebiet von New Orleans ausgefallen. Das erklärte die städtische Einsatzzentrale am Sonntagabend (Ortszeit) über Twitter unter Berufung auf dem Stromversorger. "Der einzige Strom in der Stadt kommt von Generatoren", hieß es. In New Orleans leben knapp 400 000 Menschen.

In der küstennahen Region waren nach Angaben des Versorgers wegen Sturmschäden bereits 600 000 Haushalte ohne Strom. Im ganzen Bundesstaat Louisiana waren es der Webseite Poweroutage.us zufolge schon fast 750 000 Haushalte.

Das Zentrum des Hurrikans "Ida" war am Sonntagmittag (Ortszeit) bei Port Fourchon südwestlich von New Orleans als extrem gefährlicher Sturm der Stärke vier von fünf auf die Küste getroffen. Die Behörden hatten die Anwohner bereits vor der Ankunft des Sturms vor weit verbreiteten und womöglich lang anhaltenden Stromausfällen gewarnt./jbz/DP/zb