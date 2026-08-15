Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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15.08.2026 18:03:00
Kein Verbot für Meta-Brillen: Behörde sieht LED-Signal als ausreichend
Die Bundesnetzagentur hält die Meta Smart Glasses aktuell für zulässig. Die Aufnahmefunktion sei durch ein LED-Signal für Dritte ausreichend erkennbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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