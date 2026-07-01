KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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01.07.2026 05:00:00
Kein Vertrauen in KI: Konsumenten shoppen lieber selbst online
Eine Studie an der Universität St. Gallen zeigt, dass Agentic Commerce im deutschsprachigen Raum nur wenig Anklang findetWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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