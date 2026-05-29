Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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29.05.2026 09:43:00
Kein Vertrauen mehr in Oracle: Community-Stiftung will MySQL-Kurs korrigieren
Oracles Chaoskurs bei MySQL zwingt die Community zum Handeln. Sie hat jetzt die OurSQL Foundation gegründet, um MySQL selbst zu fördern und weiterzuentwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Oracle Corp.
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