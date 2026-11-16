16.11.2026 06:20:38

Kein Zugverkehr zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne

WERNIGERODE (dpa-AFX) - Zwischen Wernigerode und dem Bahnhof Drei Annen Hohne fahren voraussichtlich bis Freitag keine Züge. Grund sind Bauarbeiten an Bahnübergängen, teilten die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit. Ein Schienenersatzverkehr werde nicht eingerichtet, Reisende könnten aber auf Busse der Harzer Verkehrsbetriebe ausweichen.

Der Bahnhof auf dem 1141 Meter hohen Brocken bleibe aber per Zug wie gewohnt sechsmal täglich erreichbar, hieß es. Die HSB richten den Angaben zufolge einen Pendelverkehr mit diesellokbespannten Reisezügen zwischen Drei Annen Hohne und dem Harzgipfel ein.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurnetz Deutschlands. Die Spur ist einen Meter breit. Die Dampflokomotiven sind eine der bekanntesten Touristenattraktionen im Harz./gor/DP/zb

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