Keine Abgabe mehr für Sonnenschutz: Stadt Wien schafft Luftsteuer ab

Die Stadt Wien wird die Luftsteuer und andere Gebrauchsabgaben abschaffen. Sobald Lokalbetreiber Markisen oder Vordächer haben, die in den öffentlichen Raum ragen, ist derzeit noch eine Gebrauchsabgabe - im Volksmund "Luftsteuer" genannt - fällig. Diese fällt im neuen Jahr.

"In einem durchschnittlichen Geschäftslokal erspart man sich dadurch ab voraussichtlichem Inkrafttreten ab 1. Jänner 2023 etwa 800 Euro pro Jahr", heißt es am Montag laut einer Aussendung von Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und dem Wirtschaftssprecher der NEOS Wien, Markus Ornig. Schon seit längerem müssen Betreiber von Gassenlokalen keine Abgaben mehr für Pflanztröge, Schaukästen oder unbeleuchtete Eigenwerbung vor den Geschäften zahlen.

Die Wirtschaftskammer Wien und der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien begrüßen die Ankündigung. Jeder kleine Handels- oder Gewerbebetrieb in den Einkaufsstraßen kämpfe mit der Teuerungswelle, Lieferschwierigkeiten und Personalmangel. "Dass man in einer solchen Situation nicht auch noch Hunderte Euro jedes Jahr für ein Vordach oder einen Sonnenschutz vor dem Geschäft als Abgabe an die Stadt bezahlen muss, ist ein gutes und richtiges Signal", so Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck.

