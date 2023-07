Keine Anzeichen auf Erholung der Industriekonjunktur

Die österreichische Industrie befindet sich weiter im Abschwung und dürfte in nächster Zeit tiefer in die Rezession schlittern. Das zeigt der aktuelle EinkaufsManagerIndex der UniCredit Bank Austria, der im Juli auf 38,8 Punkte sank. "Der Indikator rutschte damit noch tiefer unter die Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Dies war der niedrigste Wert seit April 2020", so UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.

Belastet wurden die Betriebe von einem nachlassenden Neugeschäft, welches die Produktion dämpfte und den Personalabbau beschleunigte. Die Stimmung in den Unternehmen ist eingetrübt. "Der Index für die Produktionserwartungen in den kommenden zwölf Monaten sank im Juli auf 43,5 Punkte, den niedrigsten Wert des laufenden Jahres. Etwa ein Drittel der befragten Unternehmen erwarteten einen Rückgang der Produktion und nur noch ein Fünftel rechnete noch mit einer Ausweitung", sagte Bruckbauer.

Der Produktionsindex sank den Angaben zufolge auf 39,3 Punkte, den niedrigsten Wert seit April 2020, als es infolge der Ausbreitung der Corona-Pandemie zu einem ersten Lockdown gekommen war. Neben fehlenden Neuaufträgen waren dafür stark gesunkene Auftragsrückstände und Auftragsstornos maßgeblich. "Das Neugeschäft ließ aus dem In- und Ausland deutlich nach, da viele Kunden unter den angespannten Rahmenbedingungen ihre Lagerbestände abbauten", erklärte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.

Durch die geringere Auslastung hat sich im Juli auch der Personalabbau in den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes beschleunigt. Der Beschäftigtenindex sank den dritten Monat in Folge auf nunmehr 46,0 Punkte, den niedrigsten Wert seit drei Jahren. Der Personalabbau konzentrierte sich laut Bank Austria vorwiegend auf die Konsumgüter- sowie Vorleistungsgüterbereiche, wo weniger Zeitarbeitskräfte eingestellt und frei werdende Stellen nicht mehr nachbesetzt wurden.

Der zunehmende Personalabbau signalisiert eine Trendumkehr. Denn im Vorjahr florierte die Industriekonjunktur noch und bewirkte in den ersten Monaten des Jahres 2023 eine anhaltend große Nachfrage nach Arbeitskräften. "Vor rund drei Monaten hat sich das Blatt gewendet und die Arbeitslosenquote im Sektor hat leicht zu steigen begonnen, angeführt von den stark industrieorientierten Bundesländern Vorarlberg und Steiermark", meinte Pudschedl.

Leicht profitiert haben die Unternehmen hingegen von den aktuellen Preistrends. So sorgten fallende Energiepreise und eine Reihe billigerer Rohstoffe wie Stahl für den stärksten Kostenrückgang seit 14 Jahren. Gestützt auf niedrigere Kosten in einem schwachen Nachfrageumfeld und unter Druck eines verschärften Wettbewerbs hätten die heimischen Industriebetriebe auch die Erzeugerpreise reduziert. Da der Kostenrückgang aber stärker als die Reduktion der Erzeugerpreise ausgefallen sei, habe sich die Ertragssituation der heimischen Betriebe im Juli gegenüber dem Vormonat sogar etwas verbessert.

Generell sehen die Ökonomen für die Industrie weiter eine schwierige Großwetterlage. "Alles spricht derzeit für eine Verlängerung der Rezession bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein. Leider sind derzeit noch keine Signale für eine Besserung der Industriekonjunktur auszumachen, bestenfalls für eine Verlangsamung des Abwärtstrends. So bleibt die Hoffnung, dass eine Beruhigung der geopolitischen Lage, der Kostensituation und der Geldpolitik im kommenden Jahr der heimischen Industrie frische Impulse verschafft", meinte Bruckbauer. Vor einer drohenden Winterrezession hatte vor kurzem die Industriellenvereinigung (IV) gewarnt.

tpo/sag

