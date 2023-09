"Keine Aussicht auf Erfolg": Ex-Wirecard-Chef zieht Berufung im Streit mit Versicherer zurück

Seit Jahren sitzt der frühere Wirecard -Chef Markus Braun in Untersuchungshaft. Um seine zahllosen Prozesse zu finanzieren, geht er in einen Rechtsstreit mit der Versicherung Swiss Re. Nachdem ein Gericht seine Klage abweist, geht Braun in Berufung. Nun macht er einen Rückzug. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel