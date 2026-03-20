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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

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Sommergeschäft im Blick 20.03.2026 15:21:00

Keine Frühlingsgefühle bei Anlegern am Frühlingsanfang: TUI-Aktie bleibt weiter unter Druck

Keine Frühlingsgefühle bei Anlegern am Frühlingsanfang: TUI-Aktie bleibt weiter unter Druck

Passend zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März 2026 richtet sich der Blick an den Finanzmärkten verstärkt auf die Tourismusbranche, wobei die Aktie des Branchenprimus TUI eine zentrale Rolle einnimmt.

• TUI-Aktie unter Druck durch geopolitische Risiken
• Unsicherheit belastet Buchungserwartungen
• Sommergeschäft rückt in den Fokus

Die TUI-Aktie hat schwierige Handelstage hinter sich. Seit der Eskalation im Nahen Osten ist der Anteilsschein des Reiseriesen kräftig unter Druck geraten, auf Monatssicht haben Anleger einen Verlust von mehr als 19 Prozent in ihren Depots. Auch am Freitag ist am Markt keine Entspannung zu sehen: Auf XETRA sackt die Aktie erneut 1,54 Prozent auf 6,50 Euro ab und entfernt sich damit weiter von ihrem 52-Wochenhoch.

Destinationsunsicherheit schlägt auf Buchungen

Die Spannungen im Nahen Osten lösen eine Welle von Stornierungen vor allem für Reiseziele in der östlichen Mittelmeerregion aus. Reisende verschieben oder canceln geplante Urlaube, weil die Sicherheitslage als ungewiss eingeschätzt wird. Besonders betroffen sind Hotels und Flugangebote entlang der Küstenlinien, die für TUI wesentliche Zielgebiete darstellen. Die sinkende Nachfrage wirkt sich unmittelbar auf die Umsatzprognosen für die kommenden Monate aus.

Frühlingsanfang lenkt Blick auf die Hauptreisesaison

Der Frühlingsbeginn am 20. März rückt zudem die Erwartungen für das Sommergeschäft 2026 in den Anlegerfokus. Analysten verweisen darauf, dass der Frühjahrsbeginn traditionell eine Phase markiert, in der die Buchungszahlen für die Hauptsaison an Dynamik gewinnen.

Verbessert sich die Sicherheitslage, dürften die Buchungszahlen wieder ansteigen und die Stimmung sich beruhigen. Solange die Spannungen jedoch anhalten, bleibt die TUI-Aktie anfällig für erneute Kursausschläge, die weniger von den tatsächlichen Unternehmenseckdaten als vielmehr von der allgemeinen Risikowahrnehmung am Markt getragen werden.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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