Keine Impulse: ATX Prime notiert am Donnerstagmittag um Schlusskurs des Vortages

Wenig Veränderung ist am Donnerstag in Wien zu beobachten.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,00 Prozent aufwärts auf 1 555,23 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,012 Prozent auf 1 555,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 555,30 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 566,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 551,80 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,65 Prozent abwärts. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 05.09.2023, bei 1 616,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der ATX Prime auf 1 599,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, bewegte sich der ATX Prime bei 1 409,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 verlor der Index bereits um 1,80 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 530,67 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 3,71 Prozent auf 44,20 EUR), S IMMO (+ 1,56 Prozent auf 13,00 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 46,50 EUR), Semperit (+ 0,86 Prozent auf 16,42 EUR) und STRABAG SE (+ 0,82 Prozent auf 36,85 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AMAG (-2,05 Prozent auf 28,60 EUR), Raiffeisen (-1,50 Prozent auf 13,09 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,29 Prozent auf 9,18 EUR), Frequentis (-1,07 Prozent auf 27,70 EUR) und OMV (-1,02 Prozent auf 42,73 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BAWAG-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 96 657 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,900 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,85 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

