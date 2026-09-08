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Kursentwicklung im Fokus 08.09.2026 17:58:46

Keine Impulse: ATX zum Handelsende im Seitwärtstrend

Keine Impulse: ATX zum Handelsende im Seitwärtstrend

Der Handel in Wien verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Letztendlich schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6 905,58 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 193,102 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent leichter bei 6 904,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 905,36 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 6 812,80 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 907,41 Zähler.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX mit 6 652,73 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der ATX auf 6 005,89 Punkte taxiert. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4 646,82 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 29,03 Prozent zu. Bei 6 910,60 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2,75 Prozent auf 65,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,11 Prozent auf 101,40 EUR), Verbund (+ 1,92 Prozent auf 61,00 EUR), EVN (+ 1,73 Prozent auf 29,40 EUR) und DO (+ 1,48 Prozent auf 205,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-4,68 Prozent auf 167,20 EUR), Vienna Insurance (-3,37 Prozent auf 71,70 EUR), voestalpine (-1,87 Prozent auf 46,24 EUR), Erste Group Bank (-0,80 Prozent auf 123,60 EUR) und UNIQA Insurance (-0,76 Prozent auf 18,32 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 350 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 48,129 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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