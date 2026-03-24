Keine Impulse: ATX zum Handelsstart unentschlossen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent fester bei 5 260,28 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 152,627 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 260,90 Punkten, nach 5 260,52 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 270,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 251,85 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 708,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 297,55 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,71 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 23,70 EUR), Palfinger (+ 1,18 Prozent auf 34,35 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 59,15 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,30 Prozent auf 33,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,10 EUR), PORR (-1,29 Prozent auf 34,50 EUR), Andritz (-0,98 Prozent auf 60,35 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,00 EUR) und DO (-0,46 Prozent auf 173,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 26 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX-Fundamentaldaten

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at