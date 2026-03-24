Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|ATX-Kursverlauf
|
24.03.2026 09:29:24
Keine Impulse: ATX zum Handelsstart unentschlossen
Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,00 Prozent fester bei 5 260,28 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 152,627 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent fester bei 5 260,90 Punkten, nach 5 260,52 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 270,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 251,85 Punkten.
ATX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 24.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 708,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 5 247,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.03.2025, bewegte sich der ATX bei 4 297,55 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 1,71 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 856,94 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,37 Prozent auf 23,70 EUR), Palfinger (+ 1,18 Prozent auf 34,35 EUR), OMV (+ 0,85 Prozent auf 59,15 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 22,30 EUR) und Österreichische Post (+ 0,30 Prozent auf 33,80 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,72 Prozent auf 50,10 EUR), PORR (-1,29 Prozent auf 34,50 EUR), Andritz (-0,98 Prozent auf 60,35 EUR), STRABAG SE (-0,71 Prozent auf 84,00 EUR) und DO (-0,46 Prozent auf 173,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 26 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 35,539 Mrd. Euro den größten Anteil.
ATX-Fundamentaldaten
Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AG
|
24.03.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime mittags mit Verschnaufpause (finanzen.at)
|
24.03.26
|Handel in Wien: ATX klettert mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Keine Impulse: ATX zum Handelsstart unentschlossen (finanzen.at)
|
23.03.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
23.03.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Zuschläge (finanzen.at)