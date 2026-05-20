Keine Impulse: SMI am Mittwochnachmittag im Seitwärtstrend

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Mittwoch springt der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,00 Prozent auf 13 365,42 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,237 Prozent auf 13 333,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 364,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 378,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 256,10 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 284,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 859,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bewegte sich der SMI bei 12 408,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,892 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 80,66 CHF), UBS (+ 1,00 Prozent auf 36,51 CHF), Logitech (+ 0,88 Prozent auf 82,30 CHF), Holcim (+ 0,45 Prozent auf 71,12 CHF) und Lonza (+ 0,41 Prozent auf 490,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,30 Prozent auf 78,86 CHF), Amrize (-0,78 Prozent auf 38,14 CHF), Givaudan (-0,65 Prozent auf 2 768,00 CHF), Swiss Life (-0,63 Prozent auf 845,80 CHF) und Roche (-0,36 Prozent auf 328,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 838 689 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 279,269 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at