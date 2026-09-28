BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
28.09.2026 14:04:53
Keine Käufer gefunden: Biontech macht drei Standorte mit 1800 Mitarbeitern dicht
Einst war Biontech der Star am deutschen Biotechnologie-Himmel, mit einem der ersten Covid-19-Impfstoffe verdiente das Mainzer Unternehmen Milliarden. Heute schreibt die Firma Verluste, ihre Gründer ziehen sich zurück und nun wird klar: Auch für drei der Standorte mit 1800 Mitarbeitern gibt es keine Zukunft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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