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20.03.2026 10:53:24
Keine Panik: Nahostkrieg und Notenbanken - 19.03.2026
Mani Schmid und Uli Kirstein über den anhaltenden Nahostkrieg und die weiter steigenden Öl- und Gaspreise und die Folgen für die Börsen. Genau analysieren, nicht in Panik verfallen und Chancen nutzen, so könnte man ihre Ausführungen zusammenfassen. Und dann war da noch die Woche der Notenbanken mit den Zinsentscheiden von Fed und EZB. Und zum Schluss diskutieren die beiden über eine aktuelle feindliche und eine freundliche Übernahme:
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