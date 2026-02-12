Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

12.02.2026 17:52:24

Keine Piloten und Flugbegleiter: Lufthansa streicht wegen Streiks rund 800 Flüge

Die Arbeitsniederlegungen bei Deutschlands größter Fluggesellschaft treffen rund 100.000 Passagiere. Lufthansa lehnt höhere Betriebsrenten aufgrund der angespannten Wirtschaftslage ab. Die Gewerkschaft warnt vor einer "Eskalationsspirale".Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
