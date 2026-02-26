OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
26.02.2026 17:35:00
"Keine plausible Klage": xAI-Klage gegen OpenAI ist vorerst abgewiesen
Eine Klage des KI-Unternehmens xAI gegen OpenAI hat das Gericht vorerst abgewiesen. Die Vorwürfe seien nicht plausibel und würden nicht OpenAI belasten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
