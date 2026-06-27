27.06.2026 10:03:38

Keine S-Bahnen zwischen Friedrichstraße und Zoo - Baustelle

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der Bauarbeiten auf der Stadtbahn fallen an diesem Wochenende zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße die S-Bahnen aus. Die Unterbrechung begann gestern Abend um 22.00 Uhr und dauert planmäßig noch bis zur Nacht auf Montag. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Verbindung durch die Hauptstadt, wird seit knapp zwei Wochen und noch bis Mitte Dezember gebaut. Der Regional- und Fernverkehr können die Strecke zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof in der Zeit nicht befahren. Der S-Bahnverkehr ist nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg bis auf drei Wochenenden und einige Abende nicht betroffen.

Die Bahn führt auf der Strecke bis Mitte Dezember unter anderem Brücken- und Gleisarbeiten am Hauptbahnhof und an der Station Zoologischer Garten durch. "Weiterhin tauschen die Bautrupps entlang der Stadtbahn beispielsweise Schienenbefestigungen aus, setzen Weichen und das Entwässerungssystem instand, reinigen die Gleise und arbeiten an der Oberleitung", hieß es.

Am Berliner Hauptbahnhof wird außerdem ein neues Weichentrapez eingebaut. Vier neue Weichen sollen den Gleiswechsel und den Wechsel der Fahrtrichtung zwischen zwei Gleisen erleichtern./nif/DP/zb

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