|Keine Einigung
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09.08.2026 20:49:00
Keine schnelle Lösung in Sicht: Trump gibt sich im Iran-Konflikt gelassen
"Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran. Das US-Medium zitierte zudem US-Beamte mit der Aussage, dass Trump vorerst auf Deeskalation setze.
Iran stellt Bedingungen für Wiedereröffnung
Der Iran hatte jüngst Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge. Der Nationale Sicherheitsrat knüpfte dies an zahlreiche Bedingungen - darunter die Aufhebung der US-Seeblockade, den Abzug der US-Streitkräfte aus der Region, die vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran und eine bedingungslose Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte.
WASHINGTON (dpa-AFX)
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