Keine schnelle Lösung in Sicht: Trump gibt sich im Iran-Konflikt gelassen

"Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit", zitierte ihn das Nachrichtenportal "Axios" aus seinem Telefongespräch. Die USA würden sich Verhandlungen mit dem Iran nicht vollständigen widmen. "Wir beobachten den Iran lediglich mit seiner enormen Inflation und der Tatsache, dass sie kein Geld haben." Trump hob demnach hervor, dass es dem Iran wirtschaftlich sehr schlecht gehe und dass die Seeblockade der USA gegen iranische Häfen die Situation verschärft habe.

"Es wird sich regeln. Es regelt sich immer. Es ist wie eine Schachpartie", sagte der US-Präsident laut "Axios" über das Hin und Her mit dem Iran. Das US-Medium zitierte zudem US-Beamte mit der Aussage, dass Trump vorerst auf Deeskalation setze.

Iran stellt Bedingungen für Wiedereröffnung

Der Iran hatte jüngst Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus gedämpft. Die Führung in Teheran forderte von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der für den internationalen Öl - und Gashandel wichtigen Meerenge. Der Nationale Sicherheitsrat knüpfte dies an zahlreiche Bedingungen - darunter die Aufhebung der US-Seeblockade, den Abzug der US-Streitkräfte aus der Region, die vollständige Aufhebung aller Sanktionen gegen den Iran und eine bedingungslose Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte.

WASHINGTON (dpa-AFX)