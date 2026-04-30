Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.04.2026 15:17:00
Keine Sicherheitsupdates mehr für Android 13: Auch E-Patientenakte betroffen
Ab Juli unterstützen viele Krankenkassen ihre ePA-Apps nicht mehr auf Geräten mit Android 13, iOS 17 und älter, denn sie erhalten keine Sicherheitsupdates mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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