PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
|
27.02.2026 11:37:00
Keine Verhandlungen: PayPal will gegen Übernahmeversuche vorgehen
Der Bezahldienst PayPal hat mit Übernahmeinteresse gerechnet und möchte sich wehren, berichtet eine US-Nachrichtenseite. Stripe dürfte wohl leer ausgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
