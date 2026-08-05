05.08.2026 13:02:38

Keine Versorgungs-Engpässe wegen Niedrigwasser

BERLIN (dpa-AFX) - Die niedrigen Wasserstände der deutschen Flüsse haben bislang keine negativen Auswirkungen auf die Energieversorgung. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin mitteilte, sind derzeit keine Engpässe bei Öl und Kraftstoffen zu beobachten. Auch Kraftwerke müssten bislang nicht gedrosselt werden.

Wegen des Niedrigwassers an der Donau mussten in den vergangenen Tagen mehrere österreichische Wasserkraftwerke ihre Produktion drosseln. In Ungarn und in Rumänien wurden Kernkraftwerke heruntergefahren, weil es dort an Kühlwasser fehlte. Zudem führen die Pegelstände an Rhein und Donau dazu, dass Frachtschiffe momentan weniger Ladung transportieren können als üblich./ax/DP/mis

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