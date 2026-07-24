Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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24.07.2026 10:33:02

Keine Werkschließungen bis 2030: Blume will VW-Sparpaket bis Jahresende durchbringen

Als VW sein Sparpaket ankündigt, stößt das auf heftigen Widerstand in der Belegschaft. Vier Werke und Zehntausende Stellen stehen plötzlich vor dem Aus - im Aufsichtsrat werden die Pläne blockiert. Jetzt erklärt VW-Chef Blume das weitere Vorgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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