Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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24.07.2026 10:33:02
Keine Werkschließungen bis 2030: Blume will VW-Sparpaket bis Jahresende durchbringen
Als VW sein Sparpaket ankündigt, stößt das auf heftigen Widerstand in der Belegschaft. Vier Werke und Zehntausende Stellen stehen plötzlich vor dem Aus - im Aufsichtsrat werden die Pläne blockiert. Jetzt erklärt VW-Chef Blume das weitere Vorgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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