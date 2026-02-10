Keio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Keio gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 98,08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 115,65 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keio im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 129,48 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 120,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at