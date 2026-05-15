Keio: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Keio lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,47 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent auf 136,78 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 73,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Keio ein EPS von 70,75 JPY je Aktie vermeldet.

Keio hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 496,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 452,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at