Keisei Electric Railway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keisei Electric Railway hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,83 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent auf 81,29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at