Keisei Electric Railway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keisei Electric Railway hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,73 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keisei Electric Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 84,85 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 99,59 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Keisei Electric Railway ein EPS von 143,46 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 332,42 Milliarden JPY gegenüber 319,31 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at