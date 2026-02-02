|
Keisei Electric Railway gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Keisei Electric Railway hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Keisei Electric Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 80,27 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Keisei Electric Railway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 80,15 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
