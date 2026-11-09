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09.11.2026 06:31:29
Keisei Electric Railway gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Keisei Electric Railway hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 20,40 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Keisei Electric Railway im vergangenen Quartal 87,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Keisei Electric Railway 81,29 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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