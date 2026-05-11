Keisei Electric Railway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Keisei Electric Railway hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keisei Electric Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 540,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 532,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Keisei Electric Railway hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,88 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,21 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at