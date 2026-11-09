Keisei Electric Railway stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Keisei Electric Railway hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Keisei Electric Railway ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Keisei Electric Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 548,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 551,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at