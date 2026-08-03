Keisei Electric Railway veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Keisei Electric Railway hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 31,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keisei Electric Railway 26,37 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keisei Electric Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 86,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 83,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at